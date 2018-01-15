بالصور.. ضبط 156 مخالفًا إفريقيًا في مكة

نايف السالم(صدى):

تمكن رجال الأمن بشرطة العاصمة المقدسة أمس الأحد من ضبط 156 مخالفاً خلال الحملة الأمنية ” وطن بلا مخالف ” ، حيث نفذت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، حملة أمنية على أربعة مواقع في وسط وغرب مكة المكرمة، بمتابعة وتوجيه من مدير شرطة مكة المكرمة.

وكان الموقع الأول في الملاوي، وبعد إغلاق الأنوار التحذيرية والوصول للموقع أغلقت دوريات الأمن مداخل الحي وتمركزت فيه.

ونتج عن الحملة إلقاء القبض على 156 مخالفًا من جنسية إفريقية، وعثر بحوزتهم على إقامات مزورة، ومنهم مطلوبون في قضايا أمنية.