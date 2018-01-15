مدينة الملك سعود الطبية تعلن 3 وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد 3 وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، بمسمى “ مدير المشروع ” ، وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية بالعاصمة الرياض.

وأبرزت المدينة، أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات (إدارة الأعمال، أو إدارة الرعاية الصحية، هندسة النظم)، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

وبينت المدينة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 يناير 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 يناير 2018م.

وأوضحت أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).