  • الإثنين 15

    يناير

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. إصابة 15 شخصًا ووفاة اثنين بسيارة عائلية إثر حادث على طريق الهجرة
  • نشر : منذ 55 دقيقة
  • 1٬430
  • 0
  • حوادث

إصابة 15 شخصًا ووفاة اثنين بسيارة عائلية إثر حادث على طريق الهجرة

إصابة 15 شخصًا ووفاة اثنين بسيارة عائلية إثر حادث على طريق الهجرة
نايف السالم(صدى):

وقع حادث لسيارة عائلية على طريق الهجرة بالمدينة المنورة اليوم الإثنين ، أسفر عن إصابة 15 شخصًا ووفاة اثنين من عائلة واحدة في الكيلو 150 .

وباشرت هيئة الهلال الأحمر بالمدينة الحادث فور تلقيها البلاغ ، حيث أرسلت 9 فرق إسعافية وفريق للتدخل السريع بقيادة القيادة الميدانية ، لإنقاذ المصابين .

ومن جانبه ، أكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال خالد بن مساعد السهلي ، إن فور وصول الفرق للموقع وبعد إجراءات الفرز الإسعافي ، كشفت الفرق الإسعافية عن وجود 15 إصابة وحالتين وفاة لشاب وفتاة ، فيما كانت معظم الحالات الأخرى بين متوسطة وخطيرة الخطورة ، وتم نقل إحدى الحالات إلى المستشفى مع إجراء عملية الإنعاش القلبي الرئوي .

 


الوسوم:, , , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *