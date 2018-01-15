إصابة 15 شخصًا ووفاة اثنين بسيارة عائلية إثر حادث على طريق الهجرة

نايف السالم(صدى):

وقع حادث لسيارة عائلية على طريق الهجرة بالمدينة المنورة اليوم الإثنين ، أسفر عن إصابة 15 شخصًا ووفاة اثنين من عائلة واحدة في الكيلو 150 .

وباشرت هيئة الهلال الأحمر بالمدينة الحادث فور تلقيها البلاغ ، حيث أرسلت 9 فرق إسعافية وفريق للتدخل السريع بقيادة القيادة الميدانية ، لإنقاذ المصابين .

ومن جانبه ، أكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال خالد بن مساعد السهلي ، إن فور وصول الفرق للموقع وبعد إجراءات الفرز الإسعافي ، كشفت الفرق الإسعافية عن وجود 15 إصابة وحالتين وفاة لشاب وفتاة ، فيما كانت معظم الحالات الأخرى بين متوسطة وخطيرة الخطورة ، وتم نقل إحدى الحالات إلى المستشفى مع إجراء عملية الإنعاش القلبي الرئوي .