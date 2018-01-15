” مدير مرور المدينة ” يستقبل أعضاء مجلس حي العزيزية لبحث مشاكلهم

نايف السالم(صدى):

استقبل مدير إدارة المرور بالمدينة المنورة العقيد الدكتور صلاح الحربي، اليوم الإثنين، أعضاء مجلس حي العزيزية بالمدينة المنورة لبحث مشاكلهم وعلي رأسها مشكلة المرور.

واستمع ” الحربي ” إلى مقترحات لإنهاء مشاكل المرور، كما تعرف على المواقع المعرقلة للحركة المرورية داخل الحي وتعهد بإيجاد الحلول العاجلة في تقاطع شارع الملك سعود مع شارع الإمام الترمذي، وإيجاد الحل المؤقت لتقاطع شارع الملك سعود مع شارع الحسن بن عبد العزيز.

وقدم أعضاء مجلس حي العزيزية، الشكر إلي مدير إدارة المرور العقيد الدكتور صلاح الحربي ولمساعده العقيد عبدالوهاب الشقير على حسن الاستقبال والاستماع والاستعداد لخدمة الأهالي فيما يخص السلامة المرورية.