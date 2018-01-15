الشهيد النقيب علي السبر يرزق بطفل

محمد السعران(صدى):

رُزق مساء اليوم الأثنين الشهيد النقيب علي بن أحمد السبر أحد شهداء الحد الجنوبي من منسوبي القوات البرية الملكية السعودية بإبن ” أحمد ” وبهذه المناسبة تحدث والد الشهيد أحمد السبر لـ ” صدى ” قائلاً: بفضل من الله وكرمه رُزق إبني الشهيد علي بن أحمد السبر المغفور له بإذن الله بولد والحمد لله على سلامة حرمه ومن منبر ” صدى ” نشكر قيادة هذا الوطن وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وقائد القوات البرية الملكية السعودية ولجنة الشهداء على جهودهم ووقفتهم مع أسرة الشهيد وذويه وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم وهذا ليس بمستغرب على هذه الدولة مع من ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن هذا البلد ومقدساته ونسأل الله أن يرحم الشهيد علي وأن يبارك في ابناءه ميار وأحمد.

الجدير بالذكر أن النقيب علي السبر استشهد في ميادين الشرف بالدفاع عن الوطن ضد ميليشات الحوثي الإيرانية في اليمن قبل أربعة أشهر وله من الأبناء ” ميار وأحمد ” .

وتتقدم صحيفة ” صدى ” بالتهنئة لحرم وأقارب الشهيد بالمولود الجديد.