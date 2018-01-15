خلفان: قطر استهدفت جميع دول مجلس التعاون بالإرهاب دون استثناء

طلال الضوي(صدى):

أكد نائب رئيس الشرطة والأمن في دبي السابق، الفريق ضاحي خلفان تميم، اليوم الإثنين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” تغريدة ، علي أن قراءة اتجاه قطر ومسارها العدواني والإرهابي منذ البداية كان صحيح.

وقال خلفان عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” قلنا أن قطر بعد صناعتها لثورات الربيع العبري.. وتدميرها للأمن العام في الدول العربية.. ستتجه بعد ذلك إلى الخليج العربي وبالذات دول مجلس التعاون.. وقد حدث.. كنا نقرأ مسارها العدواني والإرهابي المناط بها ” .

وأضاف خلفان : ” تتحكم اليوم في قطر جماعة إرهابية إخوانية تعاونت مع مفجري برجي التجارة الأمريكية تعاونا وثيقا ” ، مشيرًا إلي أن ” قطر استهدفت جميع دول مجلس التعاون الخليجي دون استثناء ” .

وتابع، أن ” هذه الدولة المارقة على الأمة العربية بقيادة تنظيم الحمدين، أصبحت مأوى للإرهابيين ” .