” دافيتا ” تعلن وظيفة شاغرة للمواطنين في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة دافيتا الدولية لخدمات الرعاية الطبية لمرضى الكلى ، وظيفة إدارية شاغرة للمواطنين ، تحمل مسمى ” المدير المالي ” ؛ للعمل بفروع مراكز الشركة في مدينة الرياض .

وأشارت الشركة إلى أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة الماجستير في تخصصات المالية وإدارة الأعمال أو الاقتصاد ، مع ضرورة وجود خبرات سابقة .

ولفتت ” دافيتا ” إلى أن التقديم متاح عبر الموقع التوظيفي الإلكتروني ، بدءاً من 15 يناير الجاري وحتى 16 مارس المقبل ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة ، فضلًا الدخول على الرابط التالي ( هنـــــــــــــــــــــا ) .