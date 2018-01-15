” دافيتا ” تعلن وظيفة شاغرة للمواطنين في الرياض
أتاحت شركة دافيتا الدولية لخدمات الرعاية الطبية لمرضى الكلى ، وظيفة إدارية شاغرة للمواطنين ، تحمل مسمى ” المدير المالي ” ؛ للعمل بفروع مراكز الشركة في مدينة الرياض .
وأشارت الشركة إلى أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة الماجستير في تخصصات المالية وإدارة الأعمال أو الاقتصاد ، مع ضرورة وجود خبرات سابقة .
ولفتت ” دافيتا ” إلى أن التقديم متاح عبر الموقع التوظيفي الإلكتروني ، بدءاً من 15 يناير الجاري وحتى 16 مارس المقبل ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة ، فضلًا الدخول على الرابط التالي ( هنـــــــــــــــــــــا ) .
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