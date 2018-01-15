بالفيديو.. خطوات شراء تذاكر حضور مباريات كأس العالم 2018
نشرت سفارة المملكة في روسيا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” فيديو تعريفي حول آلية شراء تذاكر حضور مباريات كاس العالم روسيا٢٠١٨ وطريقة الحصول على التأشيرة الخاصة بالمحفل الدولي.
ويذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، تلقى طلبات لشراء أكثر من ثلاثة ملايين تذكرة لمباريات كأس العالم 2018 بروسيا، مؤكداً أن المرحلة الحالية من عمليات بيع التذاكر تشهد إقبالاً متزايداً من مشجعي روسيا وغيرها.
فيديو تعريفي حول آلية شراء تذاكر حضور مباريات #كاس_العالم_روسيا٢٠١٨ وطريقة الحصول على التأشيرة الخاصة بالمحفل الدولي
مع خالص الأمنيات بالتوفيق للمنتخب السعودي @gsaksa @saudiFF pic.twitter.com/86BshJpI2p
— السفارة لدى روسيا (@KSAembassy_RUS) January 15, 2018
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