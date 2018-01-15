بالفيديو.. خطوات شراء تذاكر حضور مباريات كأس العالم 2018

نواف السالم(صدى):

نشرت سفارة المملكة في روسيا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” فيديو تعريفي حول آلية شراء تذاكر حضور مباريات كاس العالم روسيا٢٠١٨ وطريقة الحصول على التأشيرة الخاصة بالمحفل الدولي.

ويذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، تلقى طلبات لشراء أكثر من ثلاثة ملايين تذكرة لمباريات كأس العالم 2018 بروسيا، مؤكداً أن المرحلة الحالية من عمليات بيع التذاكر تشهد إقبالاً متزايداً من مشجعي روسيا وغيرها.