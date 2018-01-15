أمانة تبوك تدعو الأهالي للإبلاغ عن المخالفات لتصحيح الأسعار

محمود البلوي(صدى):

قدمت أمانة تبوك اليوم الإثنين، دعوة للمواطنين والمقيمين إلى التعاون معها، والإبلاغ عما يلاحظونه من مخالفات تطبيق تصحيح الأسعار وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ومتابعة ما يتعلق بالامتناع عن البيع وارتفاع الأسعار عن السعر المقرر، وعدم إصدار فاتورة، وعدم توفير عملات معدنية (هللات)، وذلك على هاتف البلاغات 940؛ ليتم مباشرتها وفق اختصاصات الأمانة.

وأشارت إلى أن الأمانة يرافقها عدد من الجهات الحكومية ضمن لجنة الغرفة المشتركة لحماية المستهلك منذ بداية شهر يناير حتى اليوم العاشر منه قامت بـ 145 جولة رقابية على محطات الوقود.

ويأتي ذلك للتأكد من عدم وجود مخالفات لتطبيق تصحيح أسعار الوقود، سواء فيما يتعلق بالامتناع عن البيع، أو ارتفاع الأسعار عن السعر المقرر.