الأرصاد تحذر من رياح نشطة تحد الرؤية على أجزاء من المملكة

محمود البلوي(صدى):

حذرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة من موجة رياح نشطة تثير الأتربة والغبار على الأجزاء الساحلية من تبوك ومكة والمدينة المنورة ، غدًا الثلاثاء ، مما يحد من مستوى الرؤية الأفقية .

وأشارت الهيئة إلى أن نشاط الرياح السطحية يستمر على مناطق الرياض والشرقية، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة .

ولفتت إلى أن السماء تصبح غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية ، وأجزاء أخرى من شمال المملكة .