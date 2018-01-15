الأرصاد تحذر من رياح نشطة تحد الرؤية على أجزاء من المملكة
حذرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة من موجة رياح نشطة تثير الأتربة والغبار على الأجزاء الساحلية من تبوك ومكة والمدينة المنورة ، غدًا الثلاثاء ، مما يحد من مستوى الرؤية الأفقية .
وأشارت الهيئة إلى أن نشاط الرياح السطحية يستمر على مناطق الرياض والشرقية، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة .
ولفتت إلى أن السماء تصبح غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية ، وأجزاء أخرى من شمال المملكة .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41307 ] نشر منذ 29 دقيقة
الله يريد بنا خير ,,