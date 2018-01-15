” النقل ” : يجب ترك مسافة آمنة بين سيارتك والتى أمامك لمنع الحوادث

عادل الحربي (صدى):

أعلنت وزارة النقل عن كيفية حساب المسافة الآمنة التي يجب أن يتركها قائد السيارة بينه وبين السيارة التي أمامه، حتى يتفادى وقوع الحوادث.

وقالت الوزارة إن ترك مسافة آمنة بين سيارتك والسيارة التي أمامك يمنحك وقتًا أكبر للتعامل مع الحالات المفاجئة بشكل صحيح، وتفادي وقوع الأضرار سواء البشرية أو في السيارات.

وأوضحت أنه عندما تتخطى السيارة التي أمامك نقطة ثابتة على جانب الطريق كحاجز حديدي أو لوحة إرشادية، فيجب أن تمضي ثانيتان على الأقل قبل وصول سيارتك لنفس النقطة.