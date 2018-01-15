وظائف صحية شاغرة في مدينة الملك فهد الطبية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت مدينة الملك فهد الطبية، وظائف صحية شاغرة، لحمَلة درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المدينة في العاصمة الرياض.

وأوضحت المدينة، أن الوظائف المتاحة على مسمى: فني أول تخدير: شهادة الدبلوم في تخصص التخدير، وأخصائي أول صحة البيئة: درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه في تخصص علوم الصحة البيئية.

وقالت المدينة، إن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 يناير 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 مارس 2018م أضغط هنا .