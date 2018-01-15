بالفيديو.. خريج إدارة صحية: يتم تعيين أشخاص خارج التخصص بالوزارة

حمود العنزي (صدى):

قال علي اليامي خريج إدارة صحية بمرتبة الشرف، تخرجت عام 2014، وقمت بعمل مقابلات كثيرة في وزارة الصحة ولكن أعذار الرفض كانت غير مقنعة.

وأضاف علي اليامي، خلال مشاركته في حلقة اليوم الإثنين من برنامج ” معالي المواطن ” إن أعذار الرفض كانت غير مقنعة وتم تعيين أشخاص من خارج التخصص.