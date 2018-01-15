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بالصور.. إطلاق فعاليات نادي عسير للرياضات الجوية

بالصور.. إطلاق فعاليات نادي عسير للرياضات الجوية
أبها(صدى):

دشن وكيل محافظة محايل علي بن إبراهيم الفلقي ، فعاليات نادي عسير للرياضات الجوية ومسيرة الوفاء ، بحضور مساعد مديرالشرطة المقدم راشد آل كاسي ، وزرئيس بلدية المحافظة سعيد بن علي آل مصمع في جبل المقيصرة ، ليستمر مدة سبعة أيام .

ومن جانبه ، أكد رئيس نادي عسير للرياضات الجوية عبدالمتعالي أحمد القيسي ، إن مشاركة النادي ضمن فعاليات مهرجان محايل الشتوي تعد المرة الثالثة على التوالي ، موضحًا إن رياضة الطيران الشراي تعد من الرياضات الحديثة التي بدأت تنتشر داخل المملكة مؤخرًا ، كما تجاوز عدد المشاركين حوالي 40 شخصًا من مختلف الأعمار .

وأشار ” القيسي ” إلى أن مسيرة الوفاء اشتملت على مشاركة 11 طيارًا حاملين لصور شهداء الطائرة من الذين رافقوا سمو الأمير منصور بن مقرن نائب أمير عسير .

 

 


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