بالفيديو.. خبير: العاملون في بعض المناصب الإدارية بالصحة هم من غير المختصين

علي القحطاني(صدى):

أكد الدكتور عبد الوهاب الخميس استشاري في الإدارة الصحية، اليوم الإثنين، على أن وزارة الصحة لديها مشكلة في الإدارة.

وقال الدكتور خلال مشاركته في برنامج ” معالي المواطن ” اليوم الإثنين، إن وزارة الصحة لديها مشكلة وهي أن من يعمل في بعض المناصب الإدارية هم من غير المختصين، مضيفًا: يجب أن يعمل كل واحد في تخصصه.