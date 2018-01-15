بالفيديو.. خبير: العاملون في بعض المناصب الإدارية بالصحة هم من غير المختصين
أكد الدكتور عبد الوهاب الخميس استشاري في الإدارة الصحية، اليوم الإثنين، على أن وزارة الصحة لديها مشكلة في الإدارة.
وقال الدكتور خلال مشاركته في برنامج ” معالي المواطن ” اليوم الإثنين، إن وزارة الصحة لديها مشكلة وهي أن من يعمل في بعض المناصب الإدارية هم من غير المختصين، مضيفًا: يجب أن يعمل كل واحد في تخصصه.
استشاري في الإدارة الصحية: وزارة الصحة لديها مشكلة وهي أن من يعمل في بعض المناصب الإدارية هم من غير المختصين #معالي_المواطن pic.twitter.com/r8SrMwMLcw
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) January 15, 2018
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