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  3. بالفيديو.. خبير: العاملون في بعض المناصب الإدارية بالصحة هم من غير المختصين

بالفيديو.. خبير: العاملون في بعض المناصب الإدارية بالصحة هم من غير المختصين

بالفيديو.. خبير: العاملون في بعض المناصب الإدارية بالصحة هم من غير المختصين
علي القحطاني(صدى):

أكد الدكتور عبد الوهاب الخميس استشاري في الإدارة الصحية، اليوم الإثنين، على أن وزارة الصحة لديها مشكلة في الإدارة.

وقال الدكتور خلال مشاركته في برنامج ” معالي المواطن ” اليوم الإثنين، إن وزارة الصحة لديها مشكلة وهي أن من يعمل في بعض المناصب الإدارية هم من غير المختصين، مضيفًا: يجب أن يعمل كل واحد في تخصصه.


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