مدني مكة ينقذ شخص تائه في منطقة صحراوية

نايف السالم(صدى):

تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية ” مركز عمليات 911 بمكة المكرمة ” ، بلاغا من شخص تائه بمنطقة صحراوية بالقرب من رابغ (وادي سدير).

وعلى الفور، استجاب المركز وتعامل مع الحدث وتم إحالته إلي الدفاع المدني الذي قام بدورة في الوصول له وإنقاذه، مؤكدًا أنه الان بصحة جيدة.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” بلاغ من شخص تائه بمنطقة صحراوية بالقرب من رابغ (وادي سدير) تم إحالته لـ (الدفاع المدني)، وإنهاء الحالة بالوصول له بصحة جيدة ” .