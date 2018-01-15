جاهزية ماراثون الألوان والتسجيل يضم نخبة من العدائين

حسين العلي(صدى):

دعا رئيس نادي الهدى، الأستاذ فراس بن عبدالله آل عبد المحسن إدارات الأندية والجمعيات لحضور افتتاح سباق ماراثون الألوان الخيري والذي ينطلق الخميس بالواجهة البحرية بكورنيش محافظة القطيف. كما أشاد بتجاوب الرياضيين بمختلف الألعاب للتسجيل والمشاركة في سباق ماراثون الألوان الخيري الذي يتميز بنثر الألوان من قبل الجمهور على المتسابقين اثناء الجري سعيا في نشر البهجة و السرور.

وعن مواعيد السباق في ماراثون الألوان الخيري قال ” ينطلق الخميس ماراثون الألوان المفتوح في تمام الساعة 7 مساءً ولمسافة 5 كيلو متر .وسيشهد يوم الجمعة 19 يناير 2018م انطلاق فعالية ماراثون الأطفال واليتامى ومنسوبي الجمعيات الخيرية في تمام الساعة 3 عصراً لمسافة 1600 متر، كما سينطلق في نفس اليوم ماراثون الرياضيين في تمام الساعة 7 مساءَ لمسافة 5 كيلو متر. وخصص عصر السبت 20 يناير 2018م لسباق ماراثون ذوي الهمم في تمام الساعة 3 عصراً ولمسافة 1600 متر ” .

واشار نائب الرئيس بنادي الهدى، رئيس لجنة الماراثون المهندس حسين آل عبد المحسن الى ” حجم التسجيل في تصاعد والأسماء تضم نخبة من العدائين من مختلف مدن المملكة وعلى رأس القائمة البطل نور الصناع صاحب الرقم القياسي العالمي في سباق 800 متر والرقم الآسيوي في 400 متر. والبطل سعود العلواني لاعب منتخب ألعاب القوى والمصنف عالميا في مسافة 400 متر. وهنالك مشاركة دولية للعداء الدولي ياسين مهيمدة وهو بطل المغرب في العدو الطويل 12 كيلو وقد شارك مع منتخب بلاده في بطولة العالم للعدو الريفي عام 2004 في بلجيكا. بالإضافة الى مجموعة من العدائين أبطال المملكة وهذا يعني أننا امام منافسة قوية وحتما المزيد من الاثارة لهذه الفعالية الرياضية. علما بأن التسجيل مازال مستمرا عبر رابط الموقع الالكتروني لنادي الهدى alhada.org أو من خلال الواتساب 0505809497. ”

وأكد على ” سباق الماراثون محفوف بمواكبة طبية من عدة جهات حكومية وأهلية لضمان سلامة المتسابقين و الزوار. وأن لجان سباق الماراثون يعقدون أكثر من اختبار خلال اليومين القادمين لضمان جهوزية طاقمي التنظيم والتحكم قبل انطلاقة السباقات الرسمية.

و يصاحب سباق الماراثون فعاليات متنوعة ستقام على أرض المهرجان وستكون جاذبة للزوار ولرواد الواجهة البحرية تحت شعار ” حياتنا ألوان ” وهو مهرجان لكل العائلة تحت مظلة جمعية الجارودية الخيرية و لاميلا لتنظيم المؤتمرات والمعارض.