شاهد.. فرار ميليشيات الأسد أمام الجيش السوري الحر

دمشق(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صور من سيارة مصفحة تابعة للجيش السوري الحر بريف إدلب الجنوبي، وهي تطارد ميليشيات الأسد.

وأظهر مقطع الفيديو، فرار جماعي لميليشيات الأسد، أمام السيارات المصفحة الخاصة بالجيش السوري الحر وسط إطلاق نار مكثف عليهم، وتصاعد الهتافات ” الله أكبر ” .

وكان شخصيات في المعارضة السورية، قد قالوا، إن مبعوثي الجيش السوري الحر أوضحوا لمسؤولين أمريكيين خلال محادثات في واشنطن ضرورة استئناف وكالة المخابرات المركزية برنامجا معلقا للمساعدات العسكرية إذا كانت الولايات المتحدة جادة في مواجهة النفوذ الإيراني المتنامي في سوريا.