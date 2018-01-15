نصر الحريري ينفي معرفة المعارضة عن مؤتمر سوتشي

دمشق(صدى):

قال رئيس الهيئة العليا للمفاوضات في سوريا نصر الحريري، إن المعارضة السورية ” لا تعلم شيئاً ” عن مؤتمر سوتشي الذي تعد له روسيا لحل الأزمة السورية.

وأجرى الحريري، اليوم الاثنين، مباحثات مكثفة مع المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتهم مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد فيدريكا موغريني، التي تعد لاستضافة مؤتمر ” مستقبل بناء سوريا ” في الربيع المقبل.

وفي سياق متصل، تطرق الحريري للعلاقة الجدلية بين مؤتمر سوتشي، الذي تُعد له روسيا، ومسار ” مؤتمر جنيف ” الذي ترعاه الأمم المتحدة. وأكد الحريري أن وفد المعارضة ” لا يعلم شيئا عن مؤتمر سوتشي ” ، مضيفًا ” إذا كانت أي دولة في العالم ترغب في الحل السياسي فهذا الحل يجب أن يكون مستندا إلى المرجعيات الدولية ” .