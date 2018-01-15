شركة علم تعلن وظيفة هندسية شاغرة للنساء

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة عِلم المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة والمتخصصة ، بمجال ابتكار الحلول وتطوير الخدمات ، وظيفة هندسية شاغرة للنساء ، تحمل مسمى ” مهندس مساعد ” ، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض .

وأشارت الشركة إلى أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات هندسة البرمجيات ، وعلوم الكمبيوتر، وتكنولوجيا المعلومات، أو المجالات ذات الصلة ، مع اشتراط وجود خبرات سابقة .

ولفتت الشركة إلى أن التقديم متاح عبر الموقع التوظيفي الإلكتروني بدءاً من 15 يناير الجاري ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل الوظيفة يرجى الدخول ( هنا ) .