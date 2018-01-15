بالفيديو.. الارتباك يسيطر على تميم في زيارته لتركيا

طلال الضوي(صدى):

كشف الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط أمجد طه ، عن حالة التوتر والارتباك التي سيطرت على ” تميم ” في مقطع فيديو يرصد لقاءه بالرئيس التركي أردوغان .

ونشر ” طه ” عبر حسابه الرسمي ” تويتر ” مقطع فيديو للقاء الطرفين ، وعلق عليه قائلًا ” صور تظهر ارتباك الأمير تميم في تركيا والمحللون النفسيون يرجحون أن هذه الحركات تدل على توتر وخوف ! من ماذا؟ ” .

وتابع المحلل السياسي قائلًا ” ولكن السؤال لما تعمد اعلام تركيا نشر هذه الصور؟ هل هي رسالة من اردوغان مفادها انا وراء قطر تعترض طايره امارتيه ولهذا الأمير تميم مرتبك يخاف من اي رد لأهل الحزم؟ ” .