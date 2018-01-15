بالفيديو.. الارتباك يسيطر على تميم في زيارته لتركيا
كشف الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط أمجد طه ، عن حالة التوتر والارتباك التي سيطرت على ” تميم ” في مقطع فيديو يرصد لقاءه بالرئيس التركي أردوغان .
ونشر ” طه ” عبر حسابه الرسمي ” تويتر ” مقطع فيديو للقاء الطرفين ، وعلق عليه قائلًا ” صور تظهر ارتباك الأمير تميم في تركيا والمحللون النفسيون يرجحون أن هذه الحركات تدل على توتر وخوف ! من ماذا؟ ” .
وتابع المحلل السياسي قائلًا ” ولكن السؤال لما تعمد اعلام تركيا نشر هذه الصور؟ هل هي رسالة من اردوغان مفادها انا وراء قطر تعترض طايره امارتيه ولهذا الأمير تميم مرتبك يخاف من اي رد لأهل الحزم؟ ” .
صور تظهر ارتباك الأمير تميم في #تركيا والمحللون النفسيون يرجحون ان هذه الحركات تدل على توتر وخوف! “من ماذا؟”
ولكن السؤال لما تعمد اعلام #تركيا نشر هذه الصور؟ هل هي رسالة من اردوغان مفادها انا وراء #قطر_تعترض_طايره_امارتيه ولهذا الأمير تميم مرتبك”يخاف”من اي رد لأهل الحزم؟#امجد_طه pic.twitter.com/oWNEGZVM30
— Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) ١٥ يناير، ٢٠١٨
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6118 ] نشر منذ 2 ساعتين
قصدكم الخوف مسيطر على تميس ولد ماما موزه
أبو خالد[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 2 ساعتين
اشب الرجال كان جالس على شوكة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41307 ] نشر منذ 1 ساعة
صايبه حاقط ماقط ,,
رعد ***[ عدد التعليقات: 190 ] نشر منذ 1 ساعة
ليش مايلحقوه تأشيرة خروج نهائى
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 196 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان واضح عنده إسهال وتعبان ماغير يهزز يبي يروح أكرمك الله الحمام
البزر ذا انتهى ماغير يعد ايامة كيف بينقشع ولا يدري سبحان الله
تشوف ناس وصلو مناصب بذا الحياة لين رؤساء دول ولو تطقع قدامهم أغمى عليهم من الخوف
سبحان الله جل جلاله يعطي وياخذ
سفن أب[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
شكله مريض
الله مستعان
اتوقع ان عليه ضغوط من ابوه
الولد جاه اظطراب مسكين.
اتوقع انهم عيشوه في وهم وخوف وان الكل يبغى يغتاله.
اتوقع انه يحب السعوديه ولاكن ورطه عق الوالدين ابوه.
مقلب[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 1 ساعة
اللي فيه ريح مايستريح
وبين انه دميه في يد تركيا وايران
على حساب الشعب القطري العربي الاصيل
المر[ عدد التعليقات: 555 ] نشر منذ 38 دقيقة
عنده قلق وتوتر اكنه خايف من شي
ابو يزن[ عدد التعليقات: 638 ] نشر منذ 29 دقيقة
يرتبك لأنه شم ريحة خيانة على قطر مثل ماحنا ياخليج شمينا ريحة خيانه قطر.. يوم لك ويوم عليك