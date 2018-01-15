3 ملايين طلب لشراء تذاكر كأس روسيا 2018

نواف السالم(صدى):

تلقي الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، طلبات لشراء أكثر من ثلاثة ملايين تذكرة لمباريات كأس العالم 2018 بروسيا، مؤكداً أن المرحلة الحالية من عمليات بيع التذاكر تشهد إقبالاً متزايداً من مشجعي روسيا وغيرها.

وأعلن الاتحاد، اليوم الإثنين، أن أغلب الطلبات تأتي من مشجعين روس، بينما تبلغ نسبة الطلبات التي تسلمها من خارج روسيا 38% من الإجمالي، مؤكدًا أن المرحلة الحالية من عمليات بيع التذاكر حتى 31 يناير، وتليها مرحلتان أخريان قبل أن تنطلق البطولة التي تحتضنها روسيا بين 14 يونيو و15 يوليو 2018.