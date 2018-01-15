بالصور.. فريق حرس الحدود يستعد للانطلاقة بسيارتين في رالي حائل

سعيد العجل(صدى):

يشارك فريق حرس الحدود للراليات في رالي حائل لهذا الموسم ٢٠١٨ بسيارتين نوع نيسان باترول موديل ٢٠١٦ من فئة ” T2 ” ؛ بقيادة السائق خالد العتيبي يرافقه الملاح فهد السفياني، والسائق فواز الشمري ويرافقه الملاح محمد الصيعري.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد بحري ركن / ساهر بن محمد الحربي بانّ الفريق تلقى تدريباً على هذه الفئة من السيارات منذ فترة بما يؤهله للمنافسة مع نخبة من المتسابقين المشاركين في الرالي.

وأضاف العقيد الحربي بأنّ السباق يتكون من ثلاث مراحل بطول يبلغ ١٢٧٠.٣٨ كلم، بخلاف المرحلة الاستعراضية التي يبلغ طولها ١٥ كيلو و٤٠٠ متر ، مشيرًا إلى أنّ طول المرحلة الأولى ٤١٠ كيلو و٥٣٠ مترًا، والمرحلة الثانية ٥١١ كيلو و ٤٧٠ مترًا، والمرحلة الثالثة ٣٢٣ كيلو و ٩٦٠ مترًا.

ونوّه المتحدث الرسمي بأنّ الفريق يحظى بدعمٍ واهتمامٍ من لدن معالي مدير عام حرس الحدود الفريق/عواد بن عيد البلوي وإشراف طاقم إداري وفني مختص من منسوبي حرس الحدود، مبينًا أنّ هذه المشاركة تُعدُّ الخامسة لفريق حرس الحدود في رالي حائل.

