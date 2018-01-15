وظائف شاغرة في فروع الزامل القابضة

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة مجموعة الزامل القابضة، وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من الدمام، والخبر.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى: مشرف تقدير للرجال/ الدمام: الدرجة الجامعية في تخصص الهندسة، ومسؤول الاتصالات للجنسين/ الخبر: درجة البكالوريوس في تخصصات: الاتصالات، والتسويق، والعلاقات العامة، ويفضل ماجستير في تخصص إدارة الأعمال.

وقالت الشركة، إن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف اضغط هنــــــــــــــــا، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 يناير 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 أبريل 2018م.