سوق الأسهم يواصل رحلة الصعود

علي القحطاني (صدى):

شهد سوق الأسهم السعودية اليوم الإثنين، صعودًا مدعومًا بنتائج إيجابية، ويأتي ذلك بالتزامن مع التحقيقات الجارية في قضايا الفساد التي بدأت قبل عدة أشهر وشارفت على الانتهاء.

فقد واصلت البورصة السعودية صعودها اليوم، وسط دلالات على اقتراب الرياض من استكمال حملتها على الفساد.

وارتفع المؤشر الرئيس للسوق السعودية 0.6 في المائة، محققًا أداء أفضل من مؤشرات بقية بورصات المنطقة، بعدما صعد 1.4 في المائة في الجلسة السابقة.

وكانت عدة مصادر متطابقة أكدت عودة الحجوزات مجددًا لمنتجع الريتز كارلتون الفاخر في الرياض، وذلك بعد مرور ما يزيد على شهرين من استخدامه كمقر لاحتجاز الأمراء والمسؤولين الموقوفين على ذمة قضايا فساد مختلفة في نوفمبر الماضي، ضمن حملة ضد الفساد.