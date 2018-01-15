تظاهرة في نيودلهي احتجاجًا على زيارة نتنياهو

نيودلهي(صدى):

شهدت العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الإثنين، تظاهرة نظمتها الأحزاب اليسارية احتجاجا على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الهند.

وقال زعيم الحزب الشيوعي الهندي د. راجا – في تصريحات بثتها وكالة أنباء (آسيا الدولية) ومقرها نيودلهي – إن التظاهرة خرجت للاحتجاج على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي على اعتبار رفض الهند للسياسات التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية ” .

وأضاف ” قررت الأحزاب اليسارية إيصال رسالة مفادها أن الشعب الهندي لا يوافق على السياسات التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية ” ، لافتا إلى أن إسرائيل تحتل أراض فلسطينية بشكل غير شرعي، كما أنها لا تقبل حل الدولتين الذي اقترحته الأمم المتحدة.

وتابع راجا بقوله ” إذا لم نحل القضية الفلسطينية فلن يكون هناك سلام وأمن في غرب آسيا ، ومن الأفضل التعامل مع هذه القضية من منظور تاريخي صحيح ، هذه الرسالة نريد إيصالها لرئيس الوزراء الإسرائيلي الزائر ، هذا جزء من ديموقراطيتنا ” .