تظاهرة في نيودلهي احتجاجًا على زيارة نتنياهو
شهدت العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الإثنين، تظاهرة نظمتها الأحزاب اليسارية احتجاجا على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الهند.
وقال زعيم الحزب الشيوعي الهندي د. راجا – في تصريحات بثتها وكالة أنباء (آسيا الدولية) ومقرها نيودلهي – إن التظاهرة خرجت للاحتجاج على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي على اعتبار رفض الهند للسياسات التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية ” .
وأضاف ” قررت الأحزاب اليسارية إيصال رسالة مفادها أن الشعب الهندي لا يوافق على السياسات التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية ” ، لافتا إلى أن إسرائيل تحتل أراض فلسطينية بشكل غير شرعي، كما أنها لا تقبل حل الدولتين الذي اقترحته الأمم المتحدة.
وتابع راجا بقوله ” إذا لم نحل القضية الفلسطينية فلن يكون هناك سلام وأمن في غرب آسيا ، ومن الأفضل التعامل مع هذه القضية من منظور تاريخي صحيح ، هذه الرسالة نريد إيصالها لرئيس الوزراء الإسرائيلي الزائر ، هذا جزء من ديموقراطيتنا ” .
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