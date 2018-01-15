شركة سيمينس تعلن وظائف شاغرة في الرياض وجدة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “ SIEMENS ” – عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– منسق المشروع (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مسؤول البيئة والصحة والسلامة والجودة (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

– مستشار البيئة والصحة والسلامة- مشروع المترو (الرياض): الدرجة الجامعية في تخصصات: (الهندسة البيئية، أو السلامة، الصحة)، أو المجالات ذات الصلة.

– مهندس مسؤول الخدمة (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو الميكانيكية).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 يناير 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا).