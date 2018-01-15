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كاتب سعودي يقترح خفض الدوام الرسمي إلى 6 ساعات

كاتب سعودي يقترح خفض الدوام الرسمي إلى 6 ساعات
نايف السالم(صدى):

أكدت تقارير نتجت عن بعض الدراسات تعرض أغلب الموظفين إلى الإصابة بالاكتئاب وأمراض السمنة بسبب ضغط العمل .

واقترح أحد الكتاب السعوديين على المسؤولين أن يتم خفض الدوام الرسمي إلى 6 ساعات يوميًا .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 190 ] نشر منذ 3 ساعات

ايه الكاتب الكريم الم تعلم إن الدوام 5 ساعات من الساعة 12 لاتجد موضف الاماشأالله

[ عدد التعليقات: 809 ] نشر منذ 3 ساعات

يعني الموظفين / الموظفات النحيفين والرشيقات صاروا هكذا لانهم يداومون ٦ ساعات فقط ؟ اكيد الدراسة اتعملت بموظفين كسولين اكالون البورقر شرابون البيبسي . وانا بدوري اقترح نعيد اجازة الخميس ونضيف اجازة الأحد. هكذا نكون ارضينا المسلمين واليهود والنصاري في اعيادهم الاسبوعية. ويبقي لنا للدوام ٣ ايام فقط. ههههه.

[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 2 ساعتين

بيض الله وجهك

[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 1 ساعة

الافضل دوام يوم وراحه يوم وتبقى الاجازه الاسبوعيه على وضعها

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