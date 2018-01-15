نشر : منذ 4 ساعات 1٬763 4 الاخبار المحلية كاتب سعودي يقترح خفض الدوام الرسمي إلى 6 ساعات نايف السالم(صدى): أكدت تقارير نتجت عن بعض الدراسات تعرض أغلب الموظفين إلى الإصابة بالاكتئاب وأمراض السمنة بسبب ضغط العمل . واقترح أحد الكتاب السعوديين على المسؤولين أن يتم خفض الدوام الرسمي إلى 6 ساعات يوميًا . الوسوم:الدوام الرسمي, خفض, ساعات, عمل, كاتب سعودي, موظفين
رعد ***[ عدد التعليقات: 190 ] نشر منذ 3 ساعات
ايه الكاتب الكريم الم تعلم إن الدوام 5 ساعات من الساعة 12 لاتجد موضف الاماشأالله
abdul[ عدد التعليقات: 809 ] نشر منذ 3 ساعات
يعني الموظفين / الموظفات النحيفين والرشيقات صاروا هكذا لانهم يداومون ٦ ساعات فقط ؟ اكيد الدراسة اتعملت بموظفين كسولين اكالون البورقر شرابون البيبسي . وانا بدوري اقترح نعيد اجازة الخميس ونضيف اجازة الأحد. هكذا نكون ارضينا المسلمين واليهود والنصاري في اعيادهم الاسبوعية. ويبقي لنا للدوام ٣ ايام فقط. ههههه.
ناوي222[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 2 ساعتين
بيض الله وجهك
مقلب[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 1 ساعة
الافضل دوام يوم وراحه يوم وتبقى الاجازه الاسبوعيه على وضعها