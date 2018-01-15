كاتب سعودي يقترح خفض الدوام الرسمي إلى 6 ساعات

نايف السالم(صدى):

أكدت تقارير نتجت عن بعض الدراسات تعرض أغلب الموظفين إلى الإصابة بالاكتئاب وأمراض السمنة بسبب ضغط العمل .

واقترح أحد الكتاب السعوديين على المسؤولين أن يتم خفض الدوام الرسمي إلى 6 ساعات يوميًا .