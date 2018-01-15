أمانة الطائف تزيل تعديات عشوائية ومخالفات بالسيل الصغير

عبد العزيز القثامي(صدى):

أزالت آليات امانة محافظة الطائف تعديات واحداثات عشوائية مخالفة في السيل الصغير، وجرى استعادة 7 آلاف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء بعد إزالة الشوائب التي أقيمت عليها، وتم هدم سور اسمنتي محيط بالأرض وغرف سكنية بشمال الطائف بعد متابعة ورصد من قبل مراقبو البلدية الفرعية لأعمال التعدي منذ بدايتها ، ونفذت آليات الأمانة أعمال الإزالة للتعديات ، وتم دعم أعمال الإزالة من خلال قوة أمنية ومشاركة فاعلة من اللجنة التنفيذية.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أن أعمال ملاحقة المحدثين المخالفين على الأراضي الحكومية وأراضي الغير مستمرة للقضاء على ظاهرة الاعتداء على الاراضي بالمدينة والضواحي، كما تتابع الفرق الرقابية الميدانية أعمال إنشاء المخططات الغير نظامية وتداول الأراضي المعتدى عليها، والرفع بالاعتداءات تمهيدا لأعمال الإزالة الفورية، ومن ثم تطبيق العقوبات النظامية الرادعة بحق المخالفين.

يذكر أن أمانة الطائف ازالت خلال الشهر الحالي أكثر من 40 إحداثاً عشوائياً مخالفاً في مواقع متفرقة من المحافظة، وهناك تكامل بين الأمانة من خلال وكالة الخدمات والبلديات الفرعية واللجنة التنفيذية لضبط التعديات وإزالتها في جميع المواقع .