بلدية الخبر ترصد 3000 مخالفة للمنشآت

خالد الضبيبي(صدى):

نفذت بلدية محافظة الخبر خلال الربع الأول من العام الحالي 1439هـ ، 2417 جولة على المنشآت الصحية، أسفرت عن رصد أكثر من 3000 مخالفة ، و إنذار 2000 منشأة ، و إغلاق 100 منشأة أخرى ، وإتلاف أكثر من 2100 كجم من الأغذية المخالفة لشروط الصحة العامة والغير صالحه للاستهلاك.

وتمكنت البلدية، من إعادة تأهيل 35 منشأة صحية بالمدينة ، وتشمل مطاعم، وبوفيهات، ومحال بيع الأسماك، واللحوم، وصالونات الحلاقة، ومغاسل الملابس في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الخدمة، كذلك تحفيز تلك المنشآت لخلق جو تنافسي لرفع مستوى الأداء .

وأكد رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي على سعي البلدية الدائم للحفاظ على صحة المواطن والمقيم من خلال إلزام المنشآت بتطبيق الاشتراطات الصحية والمعايير المطلوبة، لافتاً إلى أن المنشآت الصحية تخضع إلى برنامج رقابي مبرمج ضمن الخطة الأسبوعية المجدولة، حيث يتم مطابقة مدى استيفاء المنشأة للمواصفات والاشتراطات الصحية .

وأشار المهندس الزايدي إلى أن أبرز المخالفات التي تم رصدها تتمثل في سوء النظافة في المؤسسات الغذائية ، وعدم وجود البطاقات الصحية للعاملين ، ووجود أغذية فاسدة أو منتهية الصلاحية ، وخطورة التلوث التبادلي ، ومخالفة عملية تذويب الأغذية المجمدة ، ومخالفات تتعلق بالحفظ الحراري للأغذية ، وتخزين الأغذية في أماكن غير معتمدة وبيئة غير صالحة تؤدي إلى تلوث وفساد الأغذية ، واستخدام معدات وأدوات غير مطابقة للمواصفات .