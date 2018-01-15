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طبيب نفسي يحذر من مضاعفات تأخر تشخيص مشاكل النمو عند الأطفال

طبيب نفسي يحذر من مضاعفات تأخر تشخيص مشاكل النمو عند الأطفال
أماني الغامدي(صدى):

حذر الدكتور تركي حمود البطي استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين ، من التأخر في تشخيص الأطفال بصورة صحيحة ، ممكن تظهر عليهم بوادر تأخر في النمو .

وعلق ” البطي ” قائلًا ” التأخر في التشخيص المناسب لأي طفل لديه تأخر في النمو يضاعف نوعية الإعاقة وشدتها وتأثيره على مراحل النمو الأخرى و يجعل الأمور تتداخل ما بين تأخر حركي .. تاخر مهارات التواصل أو التوحد .. تأخر لغوي.. تأخر ادراكي .. مع العلم أن لكل واحده منها مسار مختلف في التدخل والعلاج ” .


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