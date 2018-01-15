أمانة تبوك تنفذ 745 جولة رقابية

محمود البلوي(صدى):

قامت أمانة منطقة تبوك بمرافقة لجنة الغرفة المشتركة لحماية المستهلك بما يزيد على 745 جولة رقابية منذ مطلع يناير الجاري .

وأوضح مدير الإدارة العامة لصحة البيئة الدكتور محمد بديوي أن الأمانة يرافقها عدد من الجهات الحكومية ضمن لجنة الغرفة المشتركة لحماية المستهلك ومنذ بداية شهر يناير وحتى اليوم العاشر منه، قامت بـ 145 جولة رقابية على محطات الوقود للتأكد من عدم وجود مخالفات لتطبيق تصحيح أسعار الوقود سواءً فيما يتعلق بالامتناع عن البيع أو ارتفاع الأسعار عن السعر المقرر.

كما ذكر الدكتور بديوي أنه تم القيام بـ 1600 جولة رقابية على المحلات التجارية للتأكد من عدم وجود مخالفات لتطبيق تصحيح الأسعار وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ومتابعة ما يتعلق بالامتناع عن البيع وارتفاع الأسعار عن السعر المقرر وعدم إصدار فاتورة وعدم توفير عملات معدنية .

وبين الدكتور بديوي أن الجولات الرقابية مستمرة وعلى مدار اليوم، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن المخالفين عبر هاتف البلاغات 940 ليتم مباشرتها وفق اختصاصات الأمانة.