بالصور.. مليون زائر للحديقة الثقافية على واجهة جدة البحرية الجديدة

نايف السالم(صدى):

استقبلت الحديقة الثقافية في المملكة، على واجهة جدة البحرية الجديدة، في مبادرة أمانة جدة، ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي “كيف نكون قدوة؟ ” ، ما يقارب مليون زائر ، خلال 5 أيام، التي تستمر فعاليتها حتى السبت المقبل.

وأوضح الرئيس التنفيذي لملتقى مكة الثقافي ” كيف نكون قدوة؟ ” الدكتور الحسن يحيى المناخرة أن أدوات الرصد والقياس لجمهور الحديقة الثقافية رصدت ما بين 180 ألف إلى 200 ألف زائر للحديقة الثقافية يومياً، منذ انطلاق الفعاليات الخميس الماضي.

وأشار المناخرة إلى أن الجهات المشاركة في فعاليات الحديقة الثقافية، قدمت الدورات التدريبية للزوار من جميع الفئات، وخصصت برامج إضافية لتعليم الأطفال، وقامت بتدريبهم على مهارات الحاسب الآلي والطباعة وصيانة الجوال وصيانة الأجهزة المنزلية وغيرها من المهارات، وحصل المشاركون على شهادات إتقان المهارات، كما خصصت بعض الجهات المشاركة دورات تدريبية للبنات شملت مهارات التزيين النسائي والمكياج ومهارة تصميم الأزياء والعناية بالشعر والعناية باليدين والقدمين، وغير ذلك من المهارات.

ويأتي ملتقى مكة الثقافي ضمن المبادرات الجديدة والمشاريع الفكرية التي تنسجم مع الرؤية الشاملة التي تبناها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة المتمثلة في استراتيجية ” بناء الانسان وتنمية المكان ” في منطقة مكة المكرمة، وهي استراتيجية تضع في مقدمة أولوياتها أهمية بناء الإنسان المؤمن القوي القادر على الرقي بوطنه وحضارة بلاده.

يذكر أن سمو امير منطقة مكة المكرمة ، افتتح الخميس الماضي، أكبر حديقة ثقافية ضمن ملتقى مكة الثقافي في نسخته الثانية تحت شعار ” كيف نكون قدوة؟ ” ، وتضمن إطلاق مسابقة في التصميم والبرمجة والتحكم في الروبوت وركن للموهبة والإبداع والاختراع للطلاب ومبادرة التطبيقات الإلكترونية، والعديد من المبادرات الأخرى.