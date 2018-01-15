أرامكو تعرض مبادراتها وتقنياتها المبتكَرة في أسبوع أبوظبي للاستدامة

عادل الحربي(صدى):

تشارك أرامكو السعودية إلى جانب 13 جهة سعودية أخرى في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2018، الذي تُقام فعاليته خلال 13 – 20 يناير 2018م ، لعرض تجاربها وخبراتها في المجالات المرتبطة بالاستدامة والتقنيات المرتبطة بها.

وأوضح المدير التنفيذي لأنظمة الطاقة بأرامكو السعودية، المهندس عبدالكريم الغامدي، بهذه المناسبة أن مشاركة أرامكو السعودية في أسبوع أبوظبي للاستدامة تهدف لعرض تجاربها وخبراتها إلى جانب عدد من الجهات السعودية الكبرى حيث تضطلع أرامكو بدور كبير في تنويع مزيج الطاقة في المملكة لرفع مستويات كفاءة الطاقة واستدامتها، وتواصل الاستثمار ودراسة الفرص المتاحة في مجال الطاقة المتجددة في قطاع المنافع لتنويع أعمال الشركة والإسهام في تحقيق هدف المملكة لتوليد 9.5 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2023م ” .

وأشار إلى أن أرامكو السعودية بدأت بالفعل، منذ فترة، في تجربة ودراسة استغلال تقنيات توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية وغيرها في مناطق مختلفة من المملكة، وذلك بالإضافة إلى جهود الشركة في الأبحاث والتطوير لإدارة الكربون وتحويل الانبعاثات إلى قيمة، والتعاون مع الجهات البحثية المختلفة لتطوير تقنيات للوقود والمحركات التي ستُسهم في تقليل الانبعاثات، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية توطين التقنيات وسلسلة القيمة المرتبطة بالطاقة المتجددة في المملكة .

وتأتي مشاركة أرامكو السعودية في إطار خططها للتحول في مجال الطاقة وجهودها لتحقيق الاستدامة في الاقتصاد، والبيئة، والموارد، والمجتمع، بما يتماشى مع أهداف وتطلعات رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، كما أن للشركة دورٌ فاعل في مبادرات وجهود رفع كفاءة الطاقة، وتنويع مزيج الطاقة في المملكة، وتعزيز استخدام التقنية لتحقيق الاستدامة.