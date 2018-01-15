الأمن العام يواصل نجاحاته بضبط 1087 مخالفة متنوعة في 72 ساعة

نايف السالم(صدى):

تمكنت قوات الأمن العام من ضبط عدد من القضايا خلال الـ72 ساعة الماضية ، من قبل الإدارة العامة لدوريات الأمن .

ونجحت دوريات الأمن في ضبط عدد من القضايا الجنائية ، حيث ألقت القبض على 519 شخصًا متورطين في قضايا جنائية ، تنوعت بين 41 في قضايا أسلحة ، و123 في قضايا المسكرات ، و81 شخصًا مطلوبين في مخالفات فيما تغيب 2 منهم .

وقام 7 أشخاص بعدم التجاوب محاولين مقاومة رجال الأمن ، فيما تورط شخص واحد في قضية أموال مزيفة أو مشتبه بها ، فضلًا عن اشتباه في 53 شخص بحمل بضائع مسروقة أو الاشتباه في بعض موادها ، وضبط 51 مركبة مطلوبة ، و25 خلوه غير شرعية ، بالإضافة إلى 50 مركبة مسروقة ، و85 شخصًا في حالة غير طبيعية .

كما نجحت الدوريات الأمنية في ضبط حوالي 568 شخصًا في مخالفات نظامية ، كان من بنيهم 40 شخصًا في مخالفات مرورية ، واشتباه في مركبات أو دراجات نارية لـ177 شخصًا .