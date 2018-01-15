الاتصالات السعودية تعلن 9 وظائف هندسية وفنية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مهندس إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، وتكنولوجيا المعلومات، أو أمن المعلومات)، أو المجالات ذات الصلة.

2- مهندس تخطيط الشبكة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الاتصالات، الإلكترونيات، والاتصالات).

3- مهني المشروع الفني: درجة البكالوريوس في الهندسة، أو الشهادات التقنية ذات الصلة.

4- مهندس أول تخطيط الشبكة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، هندسة الالكترونيات والاتصالات).

5- مصمم أول تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بـ(وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الكمبيوتر، أو تكنولوجيا المعلومات).

6- مهندس أول تخطيط الشبكة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، هندسة الإلكترونيات والاتصالات).

7- مهندس أول تخطيط الشبكة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، هندسة الإلكترونيات والاتصالات).

8- مشرف الخزانة: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 كانون الثاني/ يناير 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 يناير 2018م.

ولفتت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من (هنا).