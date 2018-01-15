بالفيديو.. الأخضر الأولمبي يختتم استعداداته لمواجهة ماليزيا

طلال الغامدي(صدى):

اختتم المنتخب السعودي الأولمبي، اليوم الإثنين، تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب ماليزيا ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2018 بالصين.

وكان المنتخب الأولمبي، قد عاود تدريباته على الملعب الرديف لملعب مدينة كونشان الرياضية، تحت إشراف المدير الفني الأرجنتيني دانيال تيغيليا الذي قسم اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي شاركت بصفة أساسية في مباراة يوم أمس السبت أمام المنتخب العراقي مراناً استرجاعياً، تلاه مران ترفيهي. في حين أجرت المجموعة الثانية مرانًا تكتيكياً .

ويدخل المنتخب الوطني مواجهة ماليزيا وفي رصيده نقطتان، وذلك عقب تعادله في المباراة الأولى أمام المنتخب الأردني بنتيجة 2-2. وتعادله في المباراة الثانية سلبياً مع المنتخب العراقي.