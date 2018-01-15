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بالصور.. إسبانيا تتفوق على الولايات المتحدة كثاني وجهة سياحية في العالم

بالصور.. إسبانيا تتفوق على الولايات المتحدة كثاني وجهة سياحية في العالم
مدريد(صدى):

حظيت إسبانيا باختيار الاتحاد الأوروبي لها ضمن قائمة أفضل الدول السياحية لعام 2017 الماضي ، حيث تصدرت فرنسا القائمة لتأتي إسبانيا في المركز الثاني للمرة الأولى متفوقة على الولايات المتحدة بدخول 82 مليون سائحًا إليها بنسبة مرتفعة بلغت 9% .

وبذلك تكون السياحة الإسبانية قد سجلت رقمًا قياسيًا للسنة الخامسة على التوالي ، على الرغم من الاعتداءات المختلفة التي شهدتها كاتالونيا مما تسبب في بطء النشاط الاقتصادي في الربع الأخير من العام الماضي .

ومن جانبه ، أعلن اتحاد نقابات القطاع السياحي ” اكستلر ” إنه من المتوقع تراجع الوظائف بنسبة 8% في قطاع السياحة في الفصل الأول من 2018 ، وهو ما جعل أصحاب الفنادق يتكيفون مع واقع تراجع الطلب ، حيث استفادت إسبانيا بمجملها من ارتفاع كبير في عدد الرحلات الجوية، وخصوصًا من أسواق بعيدة مثل الأرجنتين +23% على سنة وكولومبيا +21% وروسيا +11% والولايات المتحدة +10% .

وأكد أن هؤلاء السياح الذين ينفقون عمومًا أكثر من السياح الأوروبيين (البريطانيون والألمان والفرنسيون) أتاحوا زيادة متوسط العائدات بحسب الزائر بنسبة 1,5% للمرة الأولى منذ عام 2011.

 

 


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