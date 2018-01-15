مانشستر يونايتد علي أعتاب التعاقد مع أليكسيس سانشيز

ماجد محمد(صدى):

اقترب نادي مانشستر يونايتد على ضم التشيلي أليكسيس سانشيز، جناح أرسنال، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت صحيفة ” ميرور ” الإنجليزية، أن ليفربول دخل سباق التعاقد مع مانشستر يونايتد على ضم سانشيز، وأنه مستعد لدفع المبلغ الذي رصده أرسنال والمقدر بـ 35 مليون استرليني لبيع اللاعب التشيلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد سيعرض على سانشيز راتبا أسبوعيا بقيمة 350 ألف استرليني ليكون اللاعب الأعلى راتبا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك أليكسيس سانشيز في 22 مباراة مع أرسنال هذا الموسم بجميع البطولات، وسجل 8 أهداف وصنع 4 أخرى خلال 1711 دقيقة مشاركة.