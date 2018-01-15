” السيسي ” : مصر لن تدخل في حروب مع أشقائها من السودان وإثيوبيا

القاهرة(صدى):

طمأن فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أشقائه في دولتي السودان وإثيوبيا ، مؤكدًا أن مصر لن تدخل في حرب مع أي منهما .

وأكد ” السيسي ” إن مصر لا يمكن أن تتآمر على جيرانها في الدولتين ، ولا تتدخل في شؤون الدول الأخرى ، مشددًا على عدم وجود نية لخضو حرب مع أحدهما .

وأشار الرئيس المصري أن مصر دولة لا تعرف المناورة أو الرجوع عن تصريحاتها ، قائلًا ” إحنا معندناش مناورات نقول كلام ونعمل حاجة تانية، ونقول تصريحات ويكون الإجراءات عكس كده، وتعالوا دائمًا ندور على السلام والبناء والتعمير، وشعوبنا محتاجة كده ومش محتاجة الاختلاف والصراع أو الحروب ” .