ترامب يعيد تغريدة معارض طالب باغتصاب ميلانيا

واشنطن(صدى):

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا توجد عداوات دائمة ولا صداقات دائمة في السياسة لكن توجد مصالح دائمة، هذا ما أراد أن يثبته حتى لو استعان بوجهة نظر معارض متطرف طالب في وقت سابق باغتصاب ميلانيا ترامب.

وكان ترامب قد لاقى هجومًا بعد تغريدة مسيئة لدول إفريقية أعاد تغريدة نشرها جاك بوسوبيك، الذي سبق ورفع شعار اغتصاب ميلانيا في إحدى المظاهرات المناهضة لترامب لكنه – بوسوبيك – يدافع هذه المرة عن تصريحات الرئيس الأمريكي التي انتقد فيها قدوم لاجئين من دول وصفها بأنها ” حفرة قاذورات ” ، في إشارة إلى قارة أفريقيا.

ويذكر أن اليميني المتطرف، قد سبق ورفع شعارًا يحمل اسم اغتصاب ميلانيا، ضمن تظاهرات انتقد فيها ترشح ترامب إلى الانتخابات الرئاسية، بحسب مصادر صحفية بريطانية.