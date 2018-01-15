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بالصور.. الكسل يخلق حالة سلام مدهشة بين زراف وأنثى فهد

بالصور.. الكسل يخلق حالة سلام مدهشة بين زراف وأنثى فهد
نيروبي(صدى):

التقى قطيع زراف مع أنثى الفهد ” موسيارا ” في محمية ماساي مارا الكينية ، وعلى الرغم من كونها جائعة إلا أن الكسل جعلها تسترخي على الحشائش تحت ضوء الشمس ، ليقف خلفها قطيع الزراف في حالة سلام تام .

ووفقًا لصحف بريطانية ، فقد التقط مصور الحياة الطبيعية من ويمبلدون بإنجلترا ، بول جولدشتاين المشهد المفاجئ صباح السبت الماضي ، حيث علق قائلًا ” كنا مجموعة نقود السيارات في حديقة ماساي مارا، وشاهدنا قطيع الزراف وهو يتوافد على المكان ليسترخي في الصباح، ثم جاءت أنثى الفهد ” موسيارا ” ، لكنها كانت تسير أمام القطيع بتراخٍ وكسل واضحين، ورغم أنها جائعة، لكن فجأة جلست موسيارا على بقعة من الحشائش وقررت أن تسترخي ” .

 

 


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