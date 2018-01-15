محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال ” عهد التميمي ” إلى الأربعاء المقبل

القدس(صدى):

كشفت مصادر إعلامية، اليوم الإثنين، أن المحكمة العسكرية الإسرائيلية تمدد اعتقال الطفلة الفلسطينية عهد التميمي إلى يوم الأربعاء المقبل.

ووثق مقطع فيديو، كلا من ” عهد ” و ” نور ” ، وهما تدفعان وتضربان جنديين إسرائيليين كانا في فناء منزل عائلة ” عهد ” في قرية النبي صالح قرب رام الله وسط الضفة الغربية، في ديسمبر الماضي.

واعتقل الجيش الإسرائيلي عهد التميمي عقب انتشار شريط الفيديو، كما اعتقل والدتها ” ناريمان ” بالإضافة إلى ” نور ” .