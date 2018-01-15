طرق بسيطة للاعتناء بفروة رأس طفلك الحساسة

مدريد(صدى):

قال تورييا نيرودا، اختصاصي طب الأطفال الإسباني، أنه يجب اتباع النصائح الطبية لحماية رأس الرضيع، الذي يعد منطقة حساسة يجب التعامل معها بلطف على نحو التالي:

– تدليك فروة رأس الرضيع بزيت للأطفال وتمشيطه بلطف لإزالة القشور.

– استخدام شامبوهات خاصة بالأطفال خالية من المواد الكيماوية مع شطف الشعر جيدا أثناء الغسل.

– غسل شعر الرضيع على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع.

– تجنب استخدام مستحضرات زيتية كالزيوت العطرية وبلسم الشعر وغيرهما.

– استعمال زيت الزيتون لفوائده الصحية وتأثيره الإيجابي في التخلص من قشرة الشعر دون أي آثار جانبية.

– يجب أن تهتم الأم بنظامها الغذائي الذي يجب أن يتوفر على الفيتامينات والأوميغا 3، وتجنب الأطعمة التي تحتوي على السكريات؛ لأنها تزيد من فرص تعرض الرضيع للإصابة بالقشرة.

– تمشيط الشعر قبل تبليله أيضا؛ لأنه يعمل على خروج القشرة من الرأس.