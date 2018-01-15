طرق بسيطة للاعتناء بفروة رأس طفلك الحساسة
قال تورييا نيرودا، اختصاصي طب الأطفال الإسباني، أنه يجب اتباع النصائح الطبية لحماية رأس الرضيع، الذي يعد منطقة حساسة يجب التعامل معها بلطف على نحو التالي:
– تدليك فروة رأس الرضيع بزيت للأطفال وتمشيطه بلطف لإزالة القشور.
– استخدام شامبوهات خاصة بالأطفال خالية من المواد الكيماوية مع شطف الشعر جيدا أثناء الغسل.
– غسل شعر الرضيع على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع.
– تجنب استخدام مستحضرات زيتية كالزيوت العطرية وبلسم الشعر وغيرهما.
– استعمال زيت الزيتون لفوائده الصحية وتأثيره الإيجابي في التخلص من قشرة الشعر دون أي آثار جانبية.
– يجب أن تهتم الأم بنظامها الغذائي الذي يجب أن يتوفر على الفيتامينات والأوميغا 3، وتجنب الأطعمة التي تحتوي على السكريات؛ لأنها تزيد من فرص تعرض الرضيع للإصابة بالقشرة.
– تمشيط الشعر قبل تبليله أيضا؛ لأنه يعمل على خروج القشرة من الرأس.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6858 ] نشر منذ 28 دقيقة
حسناً☺😁😘