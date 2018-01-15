التدريب التقني: إطلاق أكاديمية الطيران منتصف 2018

علي القحطاني (صدى):

ستطلق المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، من خلال شركة كليات التميز وبالتنسيق مع الجهات التمويلية، مباني الأكاديمية الوطنية لعلوم الطيران لتلائم الحاجة التدريبية لها وبهدف توفير الدعم اللازم للقيام بالعملية التدريبية وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث سيتم تشغيلها منتصف عام 2018.

ويذكر أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مقر النادي الطيران بالرياض، الخميس الماضي، مع كل من هيئة المدن الاقتصادية، ونادي الطيران، وأرامكو، والخطوط الجوية، إضافة إلى وزارة التعليم، وشركة إعمار المدينة الاقتصادية، وشركة تقنية للطيران، بشأن تأسيس وتشغيل الأكاديمية.

وسيقام فرع الأكاديمية الأول في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بطاقة استيعابية تبلغ 350 طيارًا متدربًا وألف متدرب فني في صيانة الطائرات، والفرع الآخر في مقر النادي السعودي للطيران بالثمامة في الرياض بطاقة استيعابية تبلغ مائة طيار متدرب.