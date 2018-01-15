مصممة عباءات: إقبال كبير على سوق عباءات السفر الملونة

نورة الشهري (صدى):

كشفت مصممة العباءات، فاتن فهد، عن تزايد الإقبال في الأونة الأخيرة على شراء عباءات السفر الملونة، بديلا عن لبس العباءات ذات اللون الأسود، والتي تعد ملفتة للنظر، وربما تعرضهن للمضايقات حال السفر.

وقالت فاتن فهد، لبرنامج ” حياتنا ” على القناة السعودية الأولى، ” الإقبال كبير جدًا على استخدام العباءات الخاصة بالسفر من السيدات، بسبب طبيعة النظرة السلبية للعباءات السوداء في الدول الأوربية والغربية، لذا يفضل النساء في هذه الحالة شراء العباءات الملونة ” .

يذكر أن اللون الأسود يعد هو الخيار الأول أثناء اختيار العباءات في الخليج، إلا أن الملونة أصبحت اليوم، مناسبة أكثر للسفر، بحيث لا تلفت الأنظار إلى المرأة أينما ذهبت.

وجاء في فتاوى الجنة الدائمة (17/108): لباس المرأة المسلمة ليس خاصًا باللون الأسود، ويجوز لها أن تلبس أي لون من الثياب إذا كان ساترًا لعورتها، وليس فيه تشبه بالرجال، وليس ضيقًا يحدد أعضاءها، ولا شفافًا يشف عما وراءه، ولا مثيرًا للفتنة.