الأمن ينفذ طلعات جوية لمتابعة وتأمين رالي حائل 2018

علي العنزي(صدى):

يشهد سباق رالي حائل 2018، تأمين من قبل طائرات أسطول القيادة العامة للأمن، وذلك للإشراف والمتابعة على لتأمين التغطية الجوية لفعاليات سباق الرالي بجميع مراحله.

وتقدم الطائرة الدعم والمساندة للجهات المنظمة والجهات الأمنية بالإضافة إلى الحفاظ على سلامة وأمن المشاركين بالسباق والجماهير التي تتابعه من أي طارئ – لا سمح الله – ، خاصة بعد زيادة مسافة مسار السباق إلى أكثر من 1400 كلم، ومشاركة أكثر من 40 فريقاً سعودياً وخليجياً ودولياً، وتقسيمه إلى عدة مراحل ذات طرق متنوعة وهي الكثبان الرملية والطبيعة الصخرية والجبال والوديان.

تأتي مشاركة طيران الأمن في رالي حائل، بل هي استمرار لمشاركات سابقة في هذا الرالي خلال السنوات الماضية، وامتداد للمشاركات الرياضية والاجتماعية المستمرة التي تقوم بها القيادة العامة لطيران الأمن ممثلة بقواعدها الأربع الموجودة في مناطق الرياض ومكة المكرمة وعسير والشرقية.