المحكمة الجزائية تبدأ في محاكمة ” داعشي يقتل ولد عمه “

نايف السالم(صدى):

قالت مصادر إعلامية إن المحكمة الجزائية المتخصصة ستبدأ قريبا في محاكمة المواطن المتهم في قضية الإقدام على قتل ابن عمه في الجريمة الإرهابية المعروفة بـ ” داعشي يقتل ولد عمه ” ، والتي وقعت في أيام عيد الأضحى عام 1436.

وكانت الداخلية قد صرحت عن تفاصيل القضية آنذاك عندما غدر الجناة بابن عمهم مدوس فايز عياش العنزي من منسوبي القــوات المسلحة – تغمده الله بواسع رحمته – حيث تم استدراجه في يوم عيد الأضحى المبارك من قبل ابني عمه ، من سكان محافظة الشملي بمنطقة حائل، ثم الغدر به وقتله.

وارتكبا حينها جريمتين أخريين، وفق تقويم أم القرى، تمثلت الأولى في قتل اثنين من المواطنين عند مخفر شرطة عمائر بن صنعاء، التابع لشرطة محافظة الشملي، أما الثانية فقد تم فيها إطلاق النار على العريف بمرور محافظة الشملي عبدالإله سعود براك الرشـيدي مما نتج عنها مقتله – تغمدهم الله بواسع رحمته.