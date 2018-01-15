فتيات ” بوكو حرام ” المختطفات يعلن رغبتهن في البقاء

أبوجا(صدى):

نشرت جماعة ” بوكو حرام ” الإرهابية ، فيديو جديد تظهر فيه 14 من تلميذات تم خطفهن في شيبوك شمال شرق نيجيريا عام 2014 .

وظهرت إحدى المختطفات في المقطع وهي تتحدث باسم المجموعة في تسجيل بلغت مدته 21 دقيقة قائلة فيه ” نحن فتيات شيبوك .. إن شاء الله لن نعود ” ، موجهة انتقادًا لفتيات شيبوك اللواتي اخترن العودة إلى نيجيريا ، حيث نجحت مجموعة منهن في الفرار من الخاطفين قبل أربع سنوات .

ووجهت الفتاة نصيحة إلى أهالي الفتيات الأخريات قائلة ” يجب أن تتوبوا .. مصيركم نار جهنم إذا لم تتوبوا والله خلقنا لنعبده ” .