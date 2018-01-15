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” التجارة ” : عدم وضع السعر على المنتج مخالفة تستدعي الإبلاغ

” التجارة ” : عدم وضع السعر على المنتج مخالفة تستدعي الإبلاغ
عادل الحربي(صدى):

حذر عبدالرحمن الحسين المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار ، من المحلات التي لا تضع السعر على المنتجات ، حيث تعد مخالفة يعاقب عليها القانون .

وعلق ” الحسين ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” لا تسأل بكم .. كافة المحلات والمنشآت التجارية ومنافذ البيع، ملزمة بوضع بطاقة السعر على جميع السلع والمنتجات المعروضة ، وعدم الالتزام بذلك يعد مخالفة يستقبل بلاغاتها مركز اتصال حماية المستهلك بوزارة التجارة 1900 ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 761 ] نشر منذ 4 ساعات

خل عنك الابتسامة البيضاء
نبي السعر موضوع على السلعة من المصنع
اما كل تاجر يحط رقم من عندة حاصل ومن زمان

[ عدد التعليقات: 496 ] نشر منذ 4 ساعات

والله كلام منتاز… بهذه الطريقه فش يقدر يغشك التاجر ..فالسعر مكشوف ومعلوم للجميع

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