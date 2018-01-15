” التجارة ” : عدم وضع السعر على المنتج مخالفة تستدعي الإبلاغ
حذر عبدالرحمن الحسين المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار ، من المحلات التي لا تضع السعر على المنتجات ، حيث تعد مخالفة يعاقب عليها القانون .
وعلق ” الحسين ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” لا تسأل بكم .. كافة المحلات والمنشآت التجارية ومنافذ البيع، ملزمة بوضع بطاقة السعر على جميع السلع والمنتجات المعروضة ، وعدم الالتزام بذلك يعد مخالفة يستقبل بلاغاتها مركز اتصال حماية المستهلك بوزارة التجارة 1900 ” .
س ا ل م[ عدد التعليقات: 761 ] نشر منذ 4 ساعات
خل عنك الابتسامة البيضاء
نبي السعر موضوع على السلعة من المصنع
اما كل تاجر يحط رقم من عندة حاصل ومن زمان
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 496 ] نشر منذ 4 ساعات
والله كلام منتاز… بهذه الطريقه فش يقدر يغشك التاجر ..فالسعر مكشوف ومعلوم للجميع